Deprem Sonrası Ulaşımın Güçlendirilmesi Vurgulandı

Hazırlanan dosyada, Adıyaman'ın deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde ulaşım ağlarının güçlendirilmesinin ekonomik hareketlilik ve sosyal bağlantılar açısından kritik önem taşıdığı belirtildi. Akgün, Adıyaman ile Ege illeri arasında yaşayan çok sayıda vatandaşın memleketlerine ulaşmak için uzun kara yolu yolculuklarına mecbur kaldığını ifade etti.

Akgün, özellikle Muğla, Aydın, Denizli ve İzmir'de yaşayan Adıyamanlıların ulaşımda ciddi zorluklar yaşadığını; bunun hem zaman hem de maliyet açısından önemli bir külfet oluşturduğunu aktardı.

'Seferlerin Açılması İki Bölgeyi Yakınlaştıracak'

Uçuş talebinin yeniden gündeme taşınmasının, iki bölge arasındaki sosyal ve ekonomik bağların güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Akgün'ün girişiminin, hattın yeniden değerlendirilmesi için farkındalık oluşturduğu bildirildi.

Avukat Hasan Akgün, çalışmanın amacının vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına çözüm üretmek olduğunu belirterek, Adıyaman-İzmir hattının yeniden açılmasının hem bölge halkına hem de Ege'de yaşayan Adıyamanlılara önemli kolaylık sağlayacağını vurguladı.

Talep Yetkili Kurumların Değerlendirmesinde

Uçuşların yeniden başlatılması yönündeki talebin önümüzdeki süreçte ilgili kurumlar tarafından ele alınması bekleniyor. Hattın yeniden açılması halinde, Adıyaman'ın ulaşım ağının güçleneceği ve vatandaşların seyahat imkanlarının önemli ölçüde iyileşeceği ifade ediliyor.

Kaynak : PERRE