'Vatandaşın Ağız ve Diş Sağlığına Erişimi Güçlenecek'

Türkiye'nin sağlık alanında son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayan TÜRKAV İl Başkanı Babar, implant tedavisinin sosyal güvenlik kapsamına alınmasının toplum sağlığı açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti. Babar, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

'Türkiye, sağlık alanında yaptığı atılımlarla bölgesinde ve dünyada örnek gösterilen bir ülke hâline gelmiştir. Sağlık turizminden yüksek teknolojiye dayalı tıbbi uygulamalara kadar geniş bir alanda elde edilen başarılar milletimizin gurur kaynağıdır. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından sunulan bu kanun teklifi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan vatandaşlarımız için sevindirici bir adımdır.'

'İmplant Tedavisi Lüks Değil, Temel Bir İhtiyaçtır'

İmplant uygulamasının yalnızca estetik değil, genel sağlık ve yaşam kalitesiyle doğrudan ilgili olduğuna dikkat çeken Babar, tedavinin sosyal güvenlik kapsamına alınmasının sağlık eşitliği açısından önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

'Ağız ve diş sağlığı; beslenmeyi, fiziksel sağlığı ve psikolojik durumu etkileyen temel bir insan ihtiyacıdır. Bu nedenle maliyetli bir tedavi olan implantın SSK kapsamına alınması, toplumsal sağlık eşitliği adına tarihî bir adım olacaktır. TÜRKAV olarak bu düzenlemeyi yerinde ve gerekli görüyor, yasalaşmasını temenni ediyoruz.'

'Sağlıkta Atılan Adımların Devamını Diliyoruz'

Açıklamasının sonunda devletin sosyal güvenlik ve sağlık politikalarına yönelik destek mesajı veren TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, 'Devletimizin sağlık alanında attığı adımların daim olmasını, milletimizin her alanda daha güçlü ve huzurlu bir geleceğe kavuşmasını diliyoruz' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE