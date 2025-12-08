İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sabah saatlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açıldı. Ağır yaralanan Özel Harekat polisi Emre Albayrak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Olay, 8 Aralık 2025 sabahı saat 07.30 sıralarında Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde bulunan bir adreste meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında evin içerisinden emniyet güçlerine ateş açılması üzerine çatışma çıktı. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Albayrak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Çıkan çatışmada saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen 35 yaşındaki R.A. hayatını kaybetti. Olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen Ç.A. ve C.A. isimli iki şüpheli ise sağ olarak yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonun Çekmeköy ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirildiği belirtilerek, saldırı sonucu ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak'ın şehit olduğu duyuruldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

