Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Beşar Esad rejiminin ve iç savaşın sona ermesinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara güçlü desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, Suriye'de iç savaşın son bulduğu 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünün 'yürekten kutlandığı' belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Suriye'deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü'nü yürekten kutluyoruz.

Suriye Hükümeti, son bir senede karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş, ülkenin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır.

Türkiye olarak, Suriye'de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz.

Şara'dan Emevi Camisi'nde 'kardeşlik' mesajı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, devrik Esad rejiminin yıkılışının yıl dönümü dolayısıyla sabah namazını Şam'daki Emevi Camisi'nde kıldı. Şara'ya Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı kabine üyeleri de eşlik etti.

Geçen yıl Şam'a askeri kıyafetle giriş yaptığı sembolik günün yıl dönümünde camiye gelen Şara, Suudi Arabistan tarafından gönderilen, Kabe örtüsünden alınan ve Kur'an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı. Hediyenin bir parçasının Emevi Camisi'nde sergilenmesini istediğini söyleyen Şara, 'Mekke-i Mükerreme'den Şam'a uzanan sevgi ve kardeşlik bağları güçlenmiş oluyor' ifadelerine yer verdi.

'Devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz'

Şara, yaptığı konuşmada devrimin birinci yıl dönümüne atıfta bulunarak, 'Emevi Camisinden Şam'a girdiğimiz o anla birlikte, tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Namaz çıkışında tekbirler getiren Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Şara'yı selamladı. Esad rejiminin yıkıldığı 8 Aralık tarihinin Ulusal Bayram ilan edilmesi kapsamında ülke genelinde kutlamalar devam ediyor.

Şam'da Mezze Bulvarı'nda askeri geçit töreni organize edilmesi planlanırken, Emevi Meydanı'nda kutlamalar için platformlar kuruldu. Kutlamaların gün boyu sürmesi bekleniyor.

