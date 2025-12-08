İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddialarıyla ilgili olarak 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla bugün üçüncü kez hakim karşısına çıkacak. Savcılık, İmamoğlu hakkında 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

Duruşma, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşma salonunda gerçekleştirilecek.

İddianamede, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu ileri sürülerek, resmi belgede sahtecilik suçunun zincirleme şekilde işlendiği öne sürülüyor. İddianamede, İmamoğlu'nun eylemlerinin Türk Ceza Kanunu kapsamında ciddi yaptırımlar gerektirdiği savunuluyor.

Ekrem İmamoğlu'nun göreve başladığı günden bu yana karşı karşıya kaldığı hukuk süreçleri, özellikle belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasıyla kamuoyunun gündeminde geniş yer bulmuştu. Daha önce iki kez hâkim karşısına çıkan İmamoğlu, her iki duruşmada da iddiaları reddetmiş ve belgelerinin geçerli olduğunu savunmuştu.

