Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinde başlattığı beton yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Akyazı, Kazançlı ve Sofuca kırsal mahallelerini birbirine bağlayan 12 kilometrelik güzergahta yürütülen çalışmalarla bölgede ulaşım altyapısı daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, uzun süredir deforme olmuş asfalt tamamen kaldırılarak zemin iyileştirme işlemleri gerçekleştirildi. Dolgu ve mekanik malzeme seriminin ardından yol genişletme çalışmaları tamamlandı. Son aşamada ise uzun ömürlü ve dayanıklı olması nedeniyle beton yol uygulamasına geçildi. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Yıllardır yol sorunları yaşayan bölge halkı, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle sakinleri, yeni yolun hem daha güvenli hem de daha konforlu olduğunu belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Vatandaşlar, 'Daha önceden yollarımız bozuktu, çukurdu. Şu an yollarımız çok güzel yapıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekiplerine teşekkür ediyoruz' dedi.

