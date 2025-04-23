23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Harran Kaymakamlığı, Harran Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçe stadyumunda ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Festivali’ düzenlendi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük ile Harran Kaymakamı Harun Reşit Han’ın da katılıdğı, İlçe stadyumunda düzenlenen festivale çocuklar yoğun ilgi gösterdi. İlçede ilk kez kapsamlı bir şekilde gerçekleşen festival renkli görüntülere sahne oldu. Palyaço gösterileri ile başlayan festivalde çocuklar Ata sporu Okçulukla tanıştı. Ok atan çocuklar eğlencenin keyfini yaşadı.

Dart, Çuval yarışları ve boya savaşına katılan öğrenciler, keyifli anlar yaşadı. Canlı müzik gösterisinin yapıldığı festivalde çocuklar gönüllerinde eğlendi.

Şanlıurfa Bilim Merkezinin oluşturduğu bilim standına çocuklar robotik kodlamanın yanı sıra daha önceden tasarlanan robotları yakından görme imkânı buldu. Çocuklar robot köpek gösterisini ilgiyle izledi.

Harran İlçesinde düzenlenen festivale katılarak eğlenceli anlar yaşadıklarını anlatan çocuklar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.