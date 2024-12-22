Sanatın Ustalıkla Harmanlandığı Bir Gece

Konser, Serkan Mesut Halılı (kanun), Ahmet İslam Toz (ney), Furkan Resuloğlu (tanbur), Erkan Kanat (ritim), Mehmet Ömer Asçioğlu (klasik kemençe) ve Emrullah Sengüler’in (viyolonsel) eşsiz performanslarıyla zenginleşti. Şanlıurfa’nın kadim kültürünü yansıtan bu gece, izleyicilere adeta bir tasavvuf şöleni sundu.

Kültürel Mirasın Geleceğe Taşınması

Konserin ardından konuşan Şanlıurfa’lı ud sanatçısı Mehmet Bitmez, etkinliğin önemine ve Şanlıurfa’nın kültürel mirasına dikkat çekti. Şunları söyledi:

“Bugün burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Türkiye’nin gönüllerde taht kurmuş büyük ustalarıyla bu etkinlikte bir araya gelmek benim için bir onur. Şanlıurfa’mızın kültürünü yaşatacak böyle bir mekanın hayalini uzun yıllar kurduk ve Mevlana Külliyesi ile bu hayali gerçeğe dönüştürdük. Bu külliyenin, UNESCO tarafından müzik şehirleri arasında gösterilen Şanlıurfa’mızın kültürel değerlerini geleceğe taşıyacak önemli bir merkez olacağına inanıyorum.”

Teşekkür ve Gelecek Vurgusu

Mehmet Bitmez, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şanlıurfa’nın kültürünü dünya çapında daha da ileri taşımak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun.”

Bu özel gece, Şanlıurfa’nın kültürel ve sanatsal kimliğini yansıtarak izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Mevlana Külliyesi, bölgenin kültürel merkezi olarak daha pek çok önemli etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam edecek.

Kaynak : PHA