Şanlıurfa'nın köklü gastronomi mirasını geleceğe taşıma vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kente özgü lezzetlerin markalaşmasına öncülük etmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Şanlıurfa mutfağında önemli bir yere sahip olan koruk suyu, 'Asma Ekşisi' adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek resmen marka haline geldi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda alınan tescil belgesi, yalnızca geleneksel bir lezzetin korunmasını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Şanlıurfa gastronomisine katma değer kazandırmayı hedefliyor.

Başkan Mehmet Canpolat yaptığı açıklamada, 'Şanlıurfa mutfağı yalnızca lezzetleriyle değil, sağlık dostu ürünleriyle de ön plana çıkıyor. Bizler de bu zenginliği geleceğe taşımak ve dünya sofralarına sunmak adına ürünlerimizi tescilleyerek koruma altına alıyoruz. Asma Ekşisi, bu vizyonun önemli bir adımıdır' ifadelerini kullandı.

Kentte kurulan gastronomi merkezinde menülere dahil edilen 'Asma Ekşisi', üzümün ham halinin sıkılması ve doğal şekerle kaynatılmasıyla elde edilen ferahlatıcı bir içecek olarak öne çıkıyor. Soğuk tüketilen bu özel içecek, hem iştah açıcı hem de sindirimi kolaylaştırıcı özellikleriyle biliniyor. İçeriğindeki doğal maya sayesinde bağışıklık sistemini destekleyen 'Asma Ekşisi', güçlü bir antioksidan özelliğe sahip olup vücuttan toksinlerin atılmasına da katkı sağlıyor.

Kaynak : PERRE