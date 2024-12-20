Güneydoğu Anadolu Bölgesinde özellikle gıda, tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi alanlarında Harran Üniversitesi ve bölge üniversitelerinin öğrenci ve mezunlarına yönelik hitap edecek organizasyon öncesi tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda fuarın geniş katılım sağlamasını amaçladıklarını ifade eden Vali Hasan Şıldak, “Güneydoğu Kariyer Fuarı kapsamında 150’ye yakın firma ve kuruluş stant açacak; 50’nin üzerinde kariyer söyleşisi, iş mülakatı simülasyonu, atölye çalışması, CV hazırlama semineri ve sosyal sorumluluk seminerleri düzenlenecek. Fuarda, çok sayıda üniversite öğrencisi ve mezun ile meslek lisesi öğrencilerinin sektör temsilcileri bir araya gelerek kariyer hedeflerini belirlemesini, iş ve staj görüşmeleri yapma fırsatı bulmasını hedefliyoruz. Tüm gençlerimizi Güneydoğu Kariyer Fuarına bekliyoruz” dedi.

Öğrenciler İçin Bulunmaz Fırsat

Harran Üniversitesi’nin yanı sıra, fuara Adıyaman, Batman, Dicle, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji, Gaziantep, Hasan Kalyoncu, Kahramanmaraş İstiklal, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kilis 7 Aralık, Mardin Artuklu, Sanko ve Şırnak üniversiteleri gibi bölgedeki eğitim kurumlarından yaklaşık 15.000 öğrenci ve mezunun katılması bekleniyor. Ayrıca, Şanlıurfa’daki mesleki ve teknik liselerden yaklaşık 4.000 lise öğrencisinin de fuara katılım göstermesi hedefleniyor.

Etkinlikte öğrenciler ve mezunlar, profesyonel firma temsilcileriyle birebir görüşerek kariyer olanakları hakkında bilgi alacak, staj ve iş görüşmeleri yapma fırsatı bulacak, özgeçmişlerini (CV) bırakabilecek.

Kaynak : PHA