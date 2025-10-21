Adıyaman-Diyarbakır yolu istikametinden başlayarak Kömür ve Bölükyayla beldeleri ile 5 köy geçişini kapsayan güzergâh, Sincik-Kahta karayoluna bağlanacak. Yaklaşık 30 bin nüfusa hizmet verecek yeni yol ağı sayesinde Sincik-Adıyaman arası ulaşım mesafesi 3 kilometre kısalacak.

30 kilometrelik sıcak asfalt serimi

Toplam 30 kilometrelik BSK serim çalışmaları kapsamında 8 kilometrelik bölünmüş yol ve 3 kilometrelik bağlantı yolu inşa ediliyor. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmaların 30 Kasım 2025 tarihinde tamamlanması planlanıyor.

Vali Osman Varol, devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş'tan bilgi aldı. Vali Varol, sahada görev yapan işçilerle sohbet ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve tatlı ikramında bulundu.

Vali Varol: 'Adıyamanlılar en iyisine layık'

Vali Osman Varol, köy yollarında güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanması amacıyla başlatılan çalışmaların kırsal kalkınma açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

'Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) dediğimiz asfalt en yüksek standarttır. Vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağı sunmak amacıyla İl Özel İdaremiz köylerimizde ilk defa sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Bu çalışma, yaklaşık 30 bin insanımızın, 2 beldemizin ve onlarca köyümüzün istifade edeceği grup köy yollarından başlatıldı. Buradan gelen yol Sincik'ten ilimize gelen vatandaşlarımızın ulaşımını da kolaylaştıracaktır. Bu asfaltın maliyeti yüksek olsa da hem konforu hem de ömrü uzundur. Adıyamanlı hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık.'

Vali Varol, kırsal kesimdeki tüm grup köy yollarının kademeli olarak BSK standardına kavuşturulacağını belirterek, 30 kilometreyle başlatılan asfaltlama çalışmalarının 920 kilometrelik grup köy yolu ağına yayılacağını taahhüt etti.

Kırsalda ulaşım konforu artıyor

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen projeyle kırsalda yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ulaşım ağının güçlendirilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki vatandaşların şehir merkezine ulaşım süresinin kısalması, yol güvenliğinin artması ve taşıma maliyetlerinin azalması bekleniyor.

Kaynak : PERRE