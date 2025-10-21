Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları kapsamında yapılan Voleybol İl Turnuvasında, Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü Voleybol Takımı il birincisi oldu.

Takım, 2-7 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak bölge finallerinde ilimizi temsil edecek.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Azimle, inançla ve ekip ruhuyla sahada yer alan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve destek veren çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, bölge finallerinde başarılar diliyoruz' denildi.

Kaynak : PERRE