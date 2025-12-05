İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Futbolda Bahis Soruşturmaları' olarak bilinen dosyanın ikinci aşamasına geçerek geniş kapsamlı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar ile eşi, finansal hareketlerindeki olağan dışı işlemler nedeniyle şüpheli listesine dahil edildi. MASAK raporları ve yasal bahis platformlarından elde edilen veriler doğrultusunda yapılan bankacılık incelemelerinde, ikilinin hesaplarında dikkat çekici para trafiği tespit edildiği belirtildi.

Aynı dosya kapsamında Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak ile birlikte toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, ev ve iş yerlerinde arama ile el koyma işlemlerinin uygulandığı aktarıldı.

Başsavcılık, İstanbul başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheliden 35'inin gözaltına alındığını, 5 kişinin ise yurtdışında bulunduğunun belirlendiğini açıkladı. Soruşturmanın 'titizlik ve kararlılıkla sürdüğü' vurgulandı.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı, eski hakem Zorbay Küçük ve çeşitli kulüplerde görev yapan yöneticilerin de gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak : PERRE