Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, uzun süredir devam ettirdiği 'totemini' bozarak bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için Kadıköy'e gelme kararı aldı. 7 yıllık başkanlık dönemi boyunca derbileri tribünden izlemeyen Koç, bu kez maçı stadyumdan takip edecek.

Koç'un derbi karnesi ve totem detayı

Ali Koç döneminde Fenerbahçe, Galatasaray ile 13 lig derbisine çıktı; bu karşılaşmaların yalnızca 3'ünde galip geldi. Dikkat çeken nokta, bu 3 galibiyetin hepsinde Koç'un tribünde olmamasıydı. Koç'un bu durumu 'derbi totemi' olarak gördüğü ve geçmişte 'Derbi gecesi uyuyamam, herkes bana iyi bir şey söylemek zorunda kalır' şeklinde dile getirdiği biliniyor.

Kadıköy'e efsaneler geliyor

Dev derbi öncesi kulübün birçok efsane isminin Saracoğlu Stadyumu'nda olacağı öğrenildi. Fenerbahçe'nin yabancı yıldızlarına davet gönderildi ve tamamının tribünde olması bekleniyor. Öte yandan teknik direktörlük yapmış iki önemli isim, İsmail Kartal ve Aykut Kocaman, son bilgilere göre maçı stadyumda izleyecek isimler arasında yer almıyor. Efsane oyuncu Emre Belözoğlu ise derbiyi tribünden takip edecek.

Aziz Yıldırım Kadıköy'de olmayacak

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın da derbide bulunmayacağı kulislerde kesinleşti.

