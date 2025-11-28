Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesi kadroda değişiklik hazırlıkları başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, dört futbolcu için ayrılık raporu hazırladı. Raporda Jonas Svensson, Milot Rashica, Rafa Silva ve Felix Uduokhai yer aldı.

Sezon içindeki performanslarının beklentilerin altında kalması, futbolcuların ayrılık kararında etkili oldu. Yönetim, Jonas Svensson için teklif gelmemesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesini planlıyor.

Milot Rashica ve Felix Uduokhai ise cazip teklif gelmesi durumunda satış yoluyla takımdan ayrılacak. Kulüp, bu oyunculardan ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.

Beşiktaş'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Rafa Silva ile yaşanan kriz ise ayrılığı kaçınılmaz hâle getirdi, futbolcuya iyi bir bonservis teklifi gelmesi durumunda transferin onaylanacağı bildirildi.

Kulüp, devre arasında kadroyu ciddi şekilde yenilemeyi planlıyor ve ara transfer döneminde önemli hamleler yapmayı hedefliyor.

Kaynak : PERRE