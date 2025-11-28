AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Hüseyin Özhan, SANKO Öğretmenevi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun ve İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler de katıldı. Toplantıda, sahadaki güncel gelişmeler, yatırımlar ve vatandaşların beklentileri konuşuldu.

'Yıl sonuna kadar kentsel dönüşüm projelerini tamamlayacağız'

Milletvekili Özhan, konuşmasında yürütülen kentsel dönüşüm ve konut çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, 'Deprem bölgelerinde yaklaşık 70 bin konut çalışması devam ediyor. Yıl sonuna kadar kentsel dönüşüm projelerini tamamlamayı hedefliyoruz. Adıyaman'ın ekonomik kalkınması için tarım, sulama ve turizm alanlarında önemli yatırımlar planlıyoruz' dedi.

'Tarımsal sulama ile ekonomimizi güçlendireceğiz'

Tarımsal sulamada Koçali Barajı ve diğer baraj projelerinin önemine dikkat çeken Milletvekili Özhan, Besni tarafındaki Keysun Ovası topraklarının tamamı sulanmadan Gaziantep'e bir damla su vermeyeceğiz. Arazilerimizi su ile birleştirmemiz lazım. Çiftçilerimiz zenginleşirse ekonomimiz zenginleşecek, ticaret yapılacak...' ifadelerini kullandı.

'OSB'yi Devletin Yönetimine Bırakmak İstiyoruz'

Adıyaman'da küçük ve orta ölçekli sanayi bölgeleri kurma hedeflerini paylaşan Milletvekili Özhan, bu bölgelerde profesyonel yönetimle gerçek yatırımcıların destekleneceğini kaydederek, 'Sanayileşmede ana hedeflerimizden bir tanesi kurulu Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) devreye sokmak. Adıyaman'da yapılaşmadan ziyade, kentin derli toplu olması, küçük orta ölçekli sanayi bölgesi kurma hedefimiz var. Bakanlık onayladı. OSB de bir yönetim olmayacak, burayı özelleştirmeyi düşünmüyoruz. Bundan sonraki dönemlerde aynı hatayı yapmak istemiyoruz. Tamamen devletin yönetimine bırakmak istiyoruz. OSB'ye profesyonel bir yönetici atanacak, gerçek yatırımcıları ve olmayanları birbirinden ayıracak' dedi.

'Adıyaman'da Turizmi Kalkındıracağız'

Turizm yatırımlarına da değinen Özhan, 'Adıyaman sadece Nemrut Dağı'ndan ibaret değil. Turizmi çeşitlendirecek ve turistleri şehirde tutacak projeler üzerinde çalışıyoruz. Turizm anlamında Adıyaman'dan iç ve dış turizmden para kazanmak için uzman 10 kişiyi davet ettik. Gezi sonrasında rapor hazırladılar. Kısa süre içinde detaylı brifingler alacağız' ifadelerini kullandı.

'150 Yataklı Yeni Devlet Hastanemizi İlkbahar Ayında Hizmete Açacağız'

Gençlerin şehirden ayrılmaması için çeşitli kamu programlarının uygulandığını ve sağlık yatırımlarının hızla devam ettiğini belirten Özhan, 'Eski devlet hastanemizdeki 150 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi inşaatını tamamlayarak, bu bahar hizmete açmayı hedefliyoruz' dedi.

AK Parti İl Başkanı Ekrem Çadır, toplantının önemine dikkat çekerek, 'Yoğun bir gündemden geçiyoruz. Bu vesileyle hemşehrilerimizin gündemini ve beklentilerini doğrudan sizlerle paylaşmayı hedefledik' dedi.

Merkez İlçe Başkanı Mehmet Fatih Olgun, son üç yılda deprem sonrası hükümetin Adıyaman'a yaptığı yatırımların basınla paylaşılmasından dolayı Özhan'a teşekkür etti.

İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ise, basının, teşkilat için 'gören göz, duyan kulak' olduğunu vurguladı.

Kaynak : PERRE