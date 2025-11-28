Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Papa 14. Leo, Ankara'daki temaslarının ardından dün akşam İstanbul'a geldi. Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa'nın İstanbul'daki ilk durağı Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali oldu.

Papa'nın gelişi öncesinde çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşlar, Papa 14. Leo'yu görmek için sabah saatlerinden itibaren Katedral önünde bekledi.

Papa 14. Leo, din adamlarıyla bir araya gelmek üzere katedrale geldi. Çiçeklerle karşılanan Papa, kendisini takip edenlere el sallayarak katedriye giriş yaptı. Vatikan Devlet Başkanı'nın Katedral ziyareti, vatandaşlar tarafından Katedral avlusuna kurulan dev ekrandan takip edildi.

Kaynak : PERRE