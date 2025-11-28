Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda deprem bölgesinde yürütülen konut çalışmalarına ilişkin detaylı bilgiler paylaştı. Depremin en ağır etkilediği illerden biri olan Adıyaman'ın, yeniden imar sürecinde hızlı ilerleme kaydettiğini belirten Bakan Kurum, kentte 38 bin bağımsız bölümün teslim edildiğini ve bu sayının kısa süre içinde 43 bine çıkarılacağını duyurdu.

Toplam teslim edilen konut sayısı: 393 bin 761

11 ilde tamamlanan konut sayılarını da tek tek açıklayan Bakan Kurum, 'Hatay'ımızda 98 bin konutumuzu başarıyla teslim ettik. Yıl sonuna kadar bu sayıyı en az 153 bin rakamına ulaştıracağız. Atatürk Caddesi'nden başlayarak Tarihi Meclis Binası, Habibi Neccar Camisi, Uzun Çarşısı ve Antakya'nın tüm tarihi bölgelerini yeniden ihya ediyoruz. Kahramanmaraş'ımızda 52 bin konutumuzu teslim ettik. Malatya'mızda da 79 bin bağımsız bölümün 68 binini vatandaşımıza teslim ettik. Valilik Meydanını, Kuyumcular Çarşısı'nı, Bakırcılar Çarşısı'nı, Şire Pazarı'nı aslına uygun bir şekilde Malatyalı hemşehrilerimize kazandırdık. Adıyaman'da 38 bin bağımsız bölümümüzü teslim ettik ve bu sayıyı 43 bine çıkaracağız. Gaziantep'te söz verdiğimiz 29 bin 500 konutun 29 binini yaptık. Şanlıurfa'mızda 14 bin konutun 12 binini, Diyarbakır'ımızda 17 bin konutun 16 binini, Adana'mızda 12 bin konutun 11 binini teslim ettik. Osmaniye'mizde de 12 bin konutun 9 bin 200'ünü teslim ettik. Elazığ'ımıza da 13 bin konutun 12 bin 300'ünü, Kilis'imizde 2 bin 861 konutun 2 bin 261'ini teslim ettik' dedi.

Bakan Kurum ayrıca, 4 bin 333 köyde çalışmaların sürdüğünü ve şimdiye kadar 46 bin köy evinin hak sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda afet bölgesindeki vatandaşlara teşekkür ederek, 'Bu başarının gerçek mimarı, güvenli yuvalarında yeniden geleceğe dair hayaller kurmaya başlayan tüm afetzede kardeşlerimizdir. Afet bölgesindeki 14 milyon vatandaşımıza gönülden teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE