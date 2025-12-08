Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştireceği toplantıda, 2025 yılının son faiz kararı açıklanacak. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e indiren Merkez Bankası'nın alacağı yeni karar, piyasalara yön verecek. Toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 'Enflasyonla mücadele edilirken reel sektöre para akışı ciddi şekilde durdu. Yüzde 45-50 seviyelerindeki faiz oranlarıyla ayakta kalabilmemiz çok güç' ifadelerini kullandı.

'6 Şubat Öncesine Dönemedik'

Faiz kararı öncesinde iş dünyasının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Sadıkoğlu, Malatya'nın deprem sonrası ekonomik toparlanma sürecinin halen devam ettiğini vurguladı. Sadıkoğlu, '6 Şubat depremleri sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde en çok ihtiyacımız olan kuşkusuz finans desteği. Odamızın hiçbir üyesi iş potansiyeli olarak 6 Şubat öncesine dönemedi. Büyük depremler yaşamış Malatya olarak ticarette ciddi bir daralma yaşıyoruz, sanayicimiz artan maliyetler altında eziliyor,' ifadelerini kullandı.

Yüksek faiz ortamının reel sektörü olumsuz etkilediğini dile getiren Sadıkoğlu, 'Enflasyonla mücadele edilirken reel sektöre para akışı ciddi şekilde durdu. Yüzde 45-50 seviyelerindeki faiz oranlarıyla ayakta kalabilmemiz çok güç. Yüksek faizler üretim ve yatırım iştahımızı yavaşlatıyor, istihdamı ve ihracatı da olumsuz etkiliyor. Malatya'da ihracat son bir yılda yüzde 50'ye yakın düşerken, istihdam rakamlarında deprem öncesine göre yüzde 30 gerileme var. Fabrikalarımız tam kapasite çalışamıyor,' dedi.

'Daha Kapsayıcı Desteklere İhtiyacımız Var'

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerini sürdürmesini beklediklerini belirten Sadıkoğlu, indirimlerin ticari kredilere yansıtılması gerektiğini vurguladı. Sadıkoğlu, 'Yılın son toplantısında da faiz indiriminin devam etmesini bekliyoruz. Ancak birçok bankanın bu indirimi kredi faizlerine yansıtmadığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın uyguladığı indirimlerin ticari kredi faizlerine de yansıması gerekir' dedi.

Depremin üzerinden 34 ay geçtiğini hatırlatan Sadıkoğlu, 'Asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Faiz indirimi gibi kararlar bizler için umut kaynağı oluyor. Ancak daha hızlı ayağa kalkabilmemiz için özellikle KOSGEB üzerinden sunulacak sıfır faizli krediler can suyu niteliği taşıyacaktır. Bugüne kadar verilen desteklere teşekkür ediyoruz ancak daha kapsayıcı desteklere ve teşviklere ihtiyacımız var' diye konuştu.

Kaynak : PERRE