Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, huzur, hoşgörü ve kadim kültürel değerleriyle öne çıkan kentte Alevi kanaat önderleri ve Cemevi başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin de katıldı.

Gerçekleştirilen buluşmada, il genelindeki Alevi kanaat önderleri ve Cemevi başkanlarının talep ve ihtiyaçları istişare edildi. Görüşmede, yüzyıllardır aynı sofrayı paylaşan, aynı duyguları yaşayan ve aynı şehri seven Adıyaman halkının huzurunun, birliğinin ve kardeşliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Toplantı, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapılan mesajlarla sona erdi.

