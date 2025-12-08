Yıl İçi Faaliyetler Değerlendirildi, 2026 Planlaması Yapıldı

Dernek Başkanı Hüseyin Teke, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, yıl boyunca yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini ve 2026 yılı için kapsamlı bir planlama yapıldığını belirtti. Buna göre, 2026 Ramazan ayında İstanbul'da geleneksel iftar programının düzenleneceği, Kahta'da kumanya dağıtımı yapılacağı ve ihtiyaç sahibi ailelere nakdi destek sağlanacağı ifade edildi.

Kanaat Önderlerine Plaket Takdimi

Toplantı kapsamında Adalı Hiniç köylerinin kanaat önderleri Osman Ataş, Said Özadalı ve Cumali Çakır'a köylerine ve toplumsal birlikteliğe sundukları katkılardan dolayı plaket takdim edildi.

'Birlik ve Beraberlik İçinde Çalışmaya Devam Edeceğiz'

Dernek Başkanı Hüseyin Teke, açıklamasında birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, 'Birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel çalışmalarda buluşmak dileğiyle' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE