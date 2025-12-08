Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Adıyaman'da intihar eden bir polis memuruyla ilgili haberi takip eden iki Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin bir grup polis tarafından darp edilmesini kınadı.

TGC Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, AA muhabirleri O.P. ve A.G.'nin görevlerini yaparken hedef haline gelmesinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. Açıklamada, gazetecilerin darp edilmesinin, hakarete uğramasının ve basın kartı göstermelerine rağmen sert müdahaleyle uzaklaştırılmalarının hem hukuka hem de demokrasi kültürüne aykırı olduğu belirtildi.

'Basın mensuplarının görüntü almasını engellemek, bilgiye erişimi zorlaştırmak ve kamuoyunun haber alma hakkını kısıtlamak, görevini yapan gazetecilere yönelik açık bir saldırıdır' denilen açıklamada, yaralanan muhabirlerin ambulanstan yardım alamayarak kendi imkânlarıyla hastaneye gitmek zorunda kalmasının olayın vahametini artırdığı kaydedildi.

TGC, saldırıya karışan polisler hakkında etkin bir soruşturma başlatılmasını, sorumluların cezalandırılmasını talep etti. Meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini ileten TGC, gazetecilere yönelik her türlü baskı, şiddet ve engellemeye karşı mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

Kaynak : PERRE