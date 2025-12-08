Antalya'da saat 13.21'de meydana gelen deprem, kent genelinde büyük paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün Serik ilçesi olduğunu ve büyüklüğünün 4.9, derinliğinin ise 28.25 kilometre olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Antalya Valiliği: 'Olumsuz Bir Durum Yok'

Antalya Valiliği'nden yapılan ilk açıklamada, 'Gelen ilk bilgilere göre olumsuz bir durum yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir,' ifadelerine yer verildi.

Bakan Yerlikaya'dan Geçmiş Olsun Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarını sürdürmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.'

