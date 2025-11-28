Türkiye'de geçici koruma statüsündeki yabancılara yönelik sağlık hizmetlerinde önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçici korunanlardan sağlık hizmeti ve ilaçlar için katılım payı alınacak. Mevcut uygulamada temel ve acil sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilen geçici korunanlardan tahsil edilecek tutarların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na (SYDTF) aktarılacağı bildirildi.

Düzenleme kapsamında ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların, yaptıkları katılım payı ödemelerini talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından geri alabilecekleri belirtildi. Ayrıca geçici korunanlara sunulan sağlık hizmetlerinin bedelinin, Sağlık Bakanlığı kontrolünde SYDTF tarafından üç ayda bir karşılanacağı, bu görevin daha önce AFAD tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Yeni düzenleme, özel sağlık kuruluşlarına başvuru şartlarında da değişikliğe gidildiğini ortaya koydu. Önceki uygulamada tüm geçici korunanların acil durumlar dışında özel hastanelere doğrudan başvuru yapması mümkün değilken, artık bu kısıtlama sadece ödeme gücü olmayan kişiler için geçerli olacak. Böylece ödeme gücü bulunan geçici korunanlar özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurabilecek. Ödeme gücü olmayan geçici korunanlara SGK tarafından karşılanmayan sağlık hizmetlerinin, aşılar hariç, sunulamayacağı ve sağlık hizmeti ücretlerinde SGK'nın belirlediği fiyatların üzerinde veya daha düşük iskonto içeren bir tarifenin uygulanamayacağı vurgulandı.

Geçici koruma statüsünün Türkiye'de özellikle Suriyelilere uygulandığı hatırlatılırken, 20 Ekim 2025 verilerine göre ülkede toplam 2 milyon 375 bin 909 Suriyelinin geçici koruma kapsamında bulunduğu bildirildi. En fazla Suriyelinin 417 bin 725 kişiyle İstanbul'da yaşadığı, Gaziantep'te 333 bin 849, Şanlıurfa'da ise 197 bin 17 geçici korunan bulunduğu kaydedildi.

Kaynak : PERRE