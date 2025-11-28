Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, su verimliliğini artırmaya yönelik hazırlanan yeni düzenlemeyle büyük ölçekli özel ve kamu binalarında yağmur suyu hasadı ile gri su sistemlerinin 1 Ocak 2026'dan itibaren zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Bakıma alınacak uygulama ile yılda yaklaşık 10 milyon metreküp su tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde 11 Mart'ta gerçekleştirilen değişiklikle, depo hacmi 7 metreküpü aşan yapılar, 2 bin metrekareden büyük parsellerde yer alan projeler, çatı iz düşümü 1000 metrekarenin üzerindeki özel yapılar ve tüm büyük kamu binalarının yağmur suyu toplama sistemi kurmasının zorunlu hale geldiği belirtildi. Arıtılan yağmur sularının bahçe sulamasında ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacağı, bu sayede yıllık 6,2 milyon metreküp suyun geri kazanılmasının planlandığı kaydedildi.

Gri Su Sistemi Turizm Tesisleri ve Avm'lerde Zorunlu

Düzenlemeye göre yatak kapasitesi 200'ün üzerinde olan konaklama tesisleri, 10 bin metrekareyi aşan alışveriş merkezleri (AVM) ve 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında gri su sistemi kurulması zorunlu olacak. Duş, küvet ve lavabolardan elde edilen gri suyun arıtılarak yalnızca tuvalet rezervuarlarında kullanılacağı, bu uygulama sayesinde yıllık yaklaşık 4 milyon metreküp su tasarrufu hedeflendiği ifade edildi.

Depolama Tankları İçin Teknik Şartlar Belirlendi

Yeni düzenleme kapsamında depolama tanklarının konumuna ilişkin teknik kriterler de tanımlandı. Buna göre tanklar arka ve yan bahçelerde yer altına yerleştirilecek; ön bahçeye konulacak tanklar için ise yoldan en az 2 metre mesafe şartı aranacak. Yağmur suyu depolama kapasitesinin çatının yapısı ve ilin yağış ortalamasına göre toplanabilir su miktarının en az yüzde 6'sını karşılayacak şekilde, gri su depolarının ise bağlı oldukları rezervuarlarda kullanılacak suyun yarısını temin edecek biçimde tasarlanacağı bildirildi.

Dünyada Benzer Uygulamalar Yaygın

Birçok ülkede yağmur ve gri su sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, Almanya'da sistem kullanan yapılara su faturası indirimi sağlandığı, İngiltere'de ilk yıl vergi avantajı sunulduğu, Japonya'da 30 bin metrekare üzerindeki tüm binalarda bu sistemlerin zorunlu olduğu ifade edildi.

Yeni Delhi'de 100 metrekareden büyük tüm çatılarda yağmur suyu sisteminin mecburi olduğu, ABD'de 100 binden fazla evde sistemin farklı amaçlarla kullanıldığı, Avustralya'da ise yeni konut ruhsatı öncesi yağmur suyu toplama sisteminin talep edildiği aktarıldı. Singapur'un şehir su ihtiyacının yüzde 5'ini arıtılmış yağmur suyundan karşıladığı belirtildi.

Türkiye'de ise 30 büyükşehirden 7'sinde yağmur suyu uzaklaştırma ayrık sisteminin kullanılmaya başlandığı; Ankara, Diyarbakır, İstanbul ve Kocaeli'nin bu iller arasında bulunduğu ifade edildi. Ayrıca birçok fabrikanın topladığı yağmur sularını sulamada değerlendirdiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE