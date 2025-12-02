Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözaltına alınan M.G. hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda Galatasaray'ın golü sonrası yaşanan sevinç gösterileri sırasında sahaya çakmak atan kişinin tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin M.G. olduğu belirlendi.

Adıyaman'ın genç judocuları il seçmelerinde büyük başarı elde etti

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta, futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya atılan çakmakla yaralayan taraftar gözaltına alındı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.