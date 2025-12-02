Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta, futbolcu Kazımcan Karataş'ı sahaya atılan çakmakla yaralayan taraftar gözaltına alındı.

Güvenlik Kameralarıyla Tespit Edildi

İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Chobani Stadı'nda Galatasaray'ın golü sonrası yaşanan sevinç gösterileri sırasında sahaya çakmak atan kişinin tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin M.G. olduğu belirlendi.

6222 Sayılı Kanuna Muhalefet

Gözaltına alınan M.G. hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

