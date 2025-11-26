Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Lig'inde, takımın önde gelen isimleri sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda, Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe derbisine odaklandıklarını duyurdu.

Sane: 'Tam Konsantrasyon Derbiye'

USG karşısındaki performanstan memnun olmadığını belirten Leroy Sane, 'İstediğimiz oyun ve sonuç olmadı ama yola devam ediyoruz. Şimdi yaklaşan derbiye tam konsantrasyon zamanı' ifadelerini kullandı.

Torreıra: 'Başını Kaldır ve Devam Et'

Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, motivasyon dolu bir mesaj paylaşarak, 'Anı kabullen, sorumluluğu al, başını kaldır ve devam et. Daha gidecek çok yolumuz var. Solo il Gala'ifadelerini kullandı.

Icardı: 'Büyük Bir Meydan Okuma Var'

Takımın golcüsü Mauro Icardi, 'Galatasaray ailesi... Konsantrasyon. Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Hadi Cimbom.' sözleriyle derbiye hazır olduklarını vurguladı.

İlkay Gündoğan: 'Tüm Konsantrasyon Derbide'

Tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan ise kaçan fırsatlara dikkat çekerek, 'Kaybetmememiz gereken bir maçı kaybettik. Hepimiz üzgünüz. Ama Pazartesi günü çok önemli bir maç bizi bekliyor. Tüm konsantrasyonumuz artık derbiye! Haydi bunu birlikte başaralım...' mesajını paylaştı.

Sarı-kırmızılı ekipte moral kaybının hızla giderilmeye çalışıldığı gözlenirken, takımın tüm odağını kritik Fenerbahçe derbisine çevirdiği görülüyor.

Kaynak : PERRE