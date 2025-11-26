Akaryakıt fiyatlarındaki değişim, Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar ile rafinerilerin maliyetlerindeki gerileme doğrultusunda şekilleniyor. Rafineri marjlarındaki düşüş, benzin ve motorin fiyatlarına doğrudan yansıyacak şekilde hesaplanıyor.

Piyasadaki beklentilere göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 55 TL, Ankara'da 55,87 TL ve İzmir'de 56,20 TL civarında bulunuyor. Motorin ise İstanbul'da 57,07 TL, Ankara'da 58,10 TL ve İzmir'de 58,43 TL seviyesinde satılıyor.

Adıyaman'da güncel fiyatlar ise şöyle:

Benzin: 57,09 TL,

Motorin: 59,33 TL,

LPG: 28,22 TL.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) fiyat değişimlerini açıklayan EPGİS ile ilgili dava süreci devam ederken, sendikanın bu süreçte akaryakıt fiyatlarını paylaşmayacağı bildirildi. Bu nedenle, piyasada gerçekleşecek indirimler özellikle Cuma gününden itibaren sürpriz şekilde yansıyabilir.

Kaynak : PERRE