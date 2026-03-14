Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emeklilere yönelik ikramiye ve maaş ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin ikramiyelerinin ve maaşlarının banka hesaplarına yatırılacağı duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yönelik yaptığı açıklamada, 'Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun' ifadelerini kullanmıştı.

SSK Emeklilerinin Ödeme Takvimi

SSK (4A) kapsamında aylık ve ikramiye alan emekliler için ödemeler bugün itibarıyla başlatıldı. Ödeme günlerine göre takvim şu şekilde:

Ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20'si olan SSK emeklilerinin aylık ve ikramiyeleri bugün hesaplarına aktarılacak.

Ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar maaş ve ikramiyelerini 15 Mart'ta alacak.

Ödeme günü 24, 25 ve 26 olanlar ise 16 Mart'ta ödemelerini gerçekleştirecek.

Bağ-Kur Emeklilerinin Ödeme Takvimi

Bağ-Kur (4B) kapsamında maaş ve ikramiye alan emeklilerin ödemeleri ödeme günlerine göre aşağıdaki tarihlerde yapılacak:

Ödeme günü 25 ve 26 olanlar 17 Mart 2026 tarihinde maaş ve ikramiyelerini alacak.

Ödeme günü 27 ve 28 olanlar ise 18 Mart 2026 tarihinde ödemelerini banka hesaplarından gerçekleştirecek.

Emekli Sandığı Ödemeleri

Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler, Ramazan Bayramı ikramiyelerini tek seferde alacak. Ödemeler, 19 Mart 2026 tarihinde tüm banka hesaplarına yatırılacak.

Ödemeler Başladı

Milyonlarca emekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından maaş ve ikramiye ödemelerinin başlamasıyla birlikte hesaplarından ödemelerini kontrol etmeye başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında ödemeler, yukarıda belirtilen takvime göre banka hesaplarına yatırılmaya devam edecek.

Emekliler İçin Hatırlatma

Ödemelerin yapılacağı tarihler, emekli maaşlarının düzenli olarak hesaplara aktarılmasıyla uyumlu olacak. Emeklilerin banka hesaplarını kontrol etmeleri, olası gecikmeler veya teknik aksaklıklar durumunda bağlı bulundukları kurumlarla iletişime geçmeleri öneriliyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ