Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Ferencvaros maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken bir an yaşattı. Toplantı sırasında bir muhabirin Türkçe yönelttiği soruyu çevirmeni beklemeden doğrudan anlayan Tedesco, soruya yine hiç beklemeden cevap vererek, basın mensuplarının ve taraftarların büyük ilgisini Tedesco'nun bu tavrı, basın mensupları tarafından ilgiyle takip edilirken, kısa sürede sosyal medyanın da gündemine çekti.

İtalyan teknik adamın kısa sürede Türkçe'ye hâkim olmaya başladığı yönünde yorumlar yapılırken, kullanıcılar 'Tedesco Türkçe öğreniyor', 'Hocam bizden biri olmuş' şeklinde paylaşımlarda bulundu.

Kaynak : PERRE