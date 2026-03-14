AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik mesaj yayımladı.

Sağlık Çalışanlarının Rolüne Dikkat Çekildi

Mesajında sağlık çalışanlarının toplum için üstlendikleri hayati role vurgu yapan Kurt, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutladı. Kurt, sağlık hizmetlerinin bir toplumun gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının insan hayatını korumak adına büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

'Sağlık Mesleği Fedakârlık ve Vicdan Gerektirir'

Kurt açıklamasında, 'İnsan hayatını her şeyin üzerinde tutarak gece gündüz demeden görev yapan, bilgi ve tecrübeleriyle toplum sağlığını koruyan hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, milletimiz için son derece kıymetli bir görevi ifa etmektedir. Büyük bir fedakarlık, sabır ve özveri gerektiren sağlık mesleği, aynı zamanda vicdan ve merhametle yürütülen kutsal bir hizmettir' ifadelerine yer verdi.

Zorlu Dönemlerde Gösterilen Gayretin Önemi

Sağlık çalışanlarının özellikle zorlu dönemlerde gösterdikleri gayretin her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Kurt, Türkiye'de sağlık alanında son yıllarda önemli yatırımlar ve reformların hayata geçirildiğini kaydetti. Kurt, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıran ve hizmet kalitesini artıran çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ayrıca, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için devletin tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sağlık Çalışanlarının Toplumdaki Önemi

Kurt, sağlık çalışanlarının toplumun en saygın meslek gruplarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız yalnızca hastalıkları tedavi eden kişiler değil, aynı zamanda insanlara umut veren, yaşam kalitesini artıran ve toplum sağlığını koruyan önemli bir misyona sahiptir. Bu anlamda sağlık çalışanlarımızın emeği ve gayreti her zaman takdire şayandır.'

14 Mart Tıp Bayramı İçin Kutlama ve Teşekkür

Mesajının sonunda tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Kurt, şunları kaydetti:

'6 Şubat Asrın felaketinde de tüm depremzedelerimize büyük hizmetler veren, insan hayatına dokunan, şifa dağıtan ve milletimizin sağlığı için fedakârca görev yapan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, kendilerine sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir meslek hayatı diliyorum.'

Kaynak : PERRE