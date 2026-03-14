Yeniden yapımı tamamlanan caminin açılışı, kılınan teravih namazıyla gerçekleştirildi. Açılış programına Adıyaman İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan İl Müftü Vekili Mehmet Fehmi Sevil, camilerin sadece ibadet edilen mekânlar olmadığını, aynı zamanda birlik ve beraberliğin pekiştiği önemli merkezler olduğunu belirtti.

Hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen caminin mahalle halkı için önemli bir buluşma noktası olacağını ifade eden Sevil, caminin yapımına katkı sunan Hamit Karaoğlanoğlu ve kardeşlerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kılınan teravih namazı ile Saitağa Camii yeniden ibadete açıldı.

