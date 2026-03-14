Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen program, hem dayanışmanın hem de farkındalığın güçlendiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.Programda konuşan Türkiye Gelişim ve Gençlik Vakfı genel başkan yardımcısı,Adıyaman Serebral Palsililer Derneği Başkanı , Bülent Buğday, serebral palsili bireylerin toplumda hak ettikleri değeri görmesi için güçlü bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Buğday konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Serebral palsili bireylerimizin farkındalığını artırmak, yaşadıkları sorunları daha güçlü şekilde gündeme taşımak, haklarını alma mücadelesinde birlikte yürümek ve büyük bir aile tablosu oluşturmak için bir aradayız. Gelişmeleri birlikte paylaşarak gerek fizik tedavi imkanlarını gerekse eğitim fırsatlarını en üst seviyede sunabilmenin gayreti içerisinde olacağız.'

Geçmişte serebral palsili bireylerin çoğu zaman görünmez kılındığını ifade eden Buğday, artık bu tablonun değiştiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

'Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da serebral palsililerin uzun yıllar adeta yok hükmünde sayıldığı dönemleri gördük. Ancak bugün zincirleri kırıyoruz ve hayatın her alanında var olmaya başlıyoruz. Serebral palsili bireyler birer hazinedir. Önemli olan o hazinenin kilidini açabilmektir. İmkan verildiğinde içlerinden yazarlar, sporcular, müzisyenler, siyasetçiler ve toplumun her alanında değer üreten insanlar çıkmaktadır.'

Derneğin önümüzdeki süreçte daha büyük hedefler için çalışacağını belirten Buğday, ilerleyen dönemde Serebral Palsililer Federasyonu kurma hedeflerinin de bulunduğunu dile getirdi.

Ramazan-ı Şerif'in bereketli ikliminde gerçekleşen programda serebral palsili bireyler ve aileleri birlikte iftar açarak birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Programın düzenlenmesine katkı sunan yönetim kurulu üyelerine, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne, programa katılan serebral palsili bireylere ve fedakâr ailelerine teşekkür edildi.

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Sibel TURAN