İsmail Gümüş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Gümüş, sağlık çalışanlarının insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirterek, “Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Onlar, en zor ve en sıkıntılı zamanlarımızda hayatımıza dokunan, bizlerin hayata tutunmasını sağlayan bu ülkenin fedakâr ve asil evlatlarıdır.” dedi.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının gösterdiği üstün gayretin unutulmayacağını ifade eden Gümüş, “Pandemi sürecinde hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız ortaya koydukları özverili çalışmalarla Türkiye’nin sağlık alanında ne kadar güçlü ve ileri bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Gümüş, insan hayatını korumak adına gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, emekleri için minnet duyduklarını sözlerine ekledi.