Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik mesaj yayımladı. Çelik, mesajında sağlık çalışanlarının fedakârlık ve adanmışlıklarının altını çizdi.

Beyaz Önlük, Büyük Sorumluluğun Simgesi

Yakub Çelik mesajında, 'Beyaz önlük; yalnızca bir mesleğin kıyafeti değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun, fedakârlığın ve adanmışlığın simgesidir. Terleyen formalar ise verilen mücadelenin sessiz şahididir' ifadelerine yer verdi. Sağlık çalışanlarının günün her saatinde, gece gündüz demeden insan hayatını korumak için çalıştığını belirten Çelik, bu durumun sabrın, emeğin ve insan sevgisinin en güzel örneği olduğunu vurguladı.

14 Mart Tıp Bayramı'nın Önemi

Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı'nın sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için üstlendikleri kutsal görevin hatırlandığı, emeklerinin ve fedakârlıklarının takdir edildiği önemli bir gün olduğunu ifade etti. Sağlık çalışanlarının zor şartlarda büyük bir özveriyle görev yaptığını kaydeden Çelik, 'Sadece hastaları iyileştirmekle kalmamakta, aynı zamanda toplumun umudu olmaya devam etmektedirler' dedi.

Sağlık Çalışanlarının Zorlu Görevleri

Mesajında sağlık çalışanlarının deprem, salgın hastalıklar, afetler ve her türlü zorlu koşulda en ön safta yer aldığını belirten Çelik, 'Kimi zaman kendi ailelerinden, kimi zaman kendi sağlıklarından fedakârlık ederek insan hayatını korumak için mücadele etmektedirler' ifadelerini kullandı. Bu yönüyle sağlık çalışanlarının toplumun en büyük güvencelerinden biri olduğunu vurguladı.

Çalışma Koşullarının İyileştirilmesinin Önemi

Çelik, sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları sorunların çözülmesinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Sağlık sisteminin güçlü olabilmesi için çalışanların huzurlu, güvenli ve adil şartlarda görev yapmasının gerektiğini kaydetti.

Sağlık Çalışanlarına Minnet ve Saygı

Mesajını sürdüren Çelik, 'İnsan hayatını her şeyin üstünde tutan, fedakârlığı meslek edinmiş tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden sağlık şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz' ifadelerini kullandı. Ayrıca, 'Yaşatmak için ömür veren tüm sağlık kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz' ifadelerine yer verdi.

Yakub Çelik, mesajını Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi adına yayımladığını belirterek, sağlık çalışanlarının toplum sağlığı için üstlendikleri görevin önemine dikkat çekti.

