Genel Sağlık-İş Adıyaman Şube Başkanı Hasan Aytemir, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Aytemir, açıklamasında sağlık emekçilerinin ağır çalışma koşulları altında hizmet verdiğini belirterek sağlık politikalarını eleştirdi.

'Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın Mücadelesine Selam'

Hasan Aytemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'14 Mart Tıp Bayramı Değerli Sağlık Emekçisi Arkadaşlarım,

Tam yüz yıl önce yurdumuz emperyalistler tarafından işgal edildiğinde ülkesini terk etmeyen, direnen; ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün mücadele arkadaşı kahraman Tıbbiyeli Hikmet Boran'ın yüz yıl sonraki meslektaşlarına selam olsun!

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Kutlama günü olması gereken bu anlamlı gün, ne yazık ki biz sağlık emekçileri için; ağır ve zorlu çalışma koşullarına karşı insan onuruna yaraşır bir çalışma ve yaşam için mücadele ettiğimiz bir güne dönüşmüştür.

Bizler insanı yaşatmak için canla başla çalışan, kendi hayatını hiçe sayarak görev yapan sağlık emekçileriyiz. Tüm zorlu ve kötü çalışma koşullarımıza rağmen ekip ruhu ile yan yana, omuz omuza sağlık hizmeti sunmaya çalışanlar pes etmeyeceğiz. Ülkemizde kalıp mesleğimizi yapıp yurttaşlarımıza siyasi iktidarın tüm kötü yönetimine rağmen nitelikli sağlık hizmeti vereceğiz ve her 14 Mart'ı gururla kutlamaya devam edeceğiz.'

'Sağlık Hizmetleri Ticarileştirildi'

Aytemir, sağlık alanındaki politikaları eleştirerek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Siyasi iktidarın yıllardır uyguladığı yanlış sağlık politikaları, sağlığı bir kamu hizmeti olmaktan uzaklaştırmış; alınıp satılabilen bir meta haline getirmiştir. Hastaneler ticarethaneye, hastalar müşteriye, biz sağlık emekçileri ise performans baskısı altında çalıştırılan emekçilere dönüştürülmüştür.

Buradan yurttaşlarımıza sesleniyoruz: Alamadığınız randevuların, bulamadığınız ilaçların, malzeme eksikliği nedeniyle yapılamayan ameliyatların sorumlusu sağlık emekçileri değildir. Bunun tek sorumlusu; sağlığı ticarileştiren ve yıllardır övünerek uygulanan sağlıkta dönüşüm politikalarıdır.'

'Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Çöküş İçinde'

Aytemir, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek şöyle konuştu:

'Değerli arkadaşlar,

Bugün birinci basamak sağlık hizmetleri ciddi bir çöküş içindedir. Koruyucu sağlık hizmetleri geri plana itilmiş; insanların nasıl daha fazla hastalanacağı ve özel hastaneler ile ilaç şirketlerinin nasıl daha fazla kazanç sağlayacağı üzerine kurulu bir anlayış sağlık politikalarını belirler hale gelmiştir.

Öyle ki zaman zaman bebeklerimize, çocuklarımıza yapılması gereken zorunlu aşılar dahi yapılamaz hale gelmiştir. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları aşırı hasta yükü altında ezilmekte; maaşlar ve cari gider ödemeleri yetersiz kalmaktadır. Buna rağmen iktidar sahipleri tarafından akla mantığa sığmaz yöntemlerle hak edişlerde kesinti yolları aranmakta ve sağlık emekçileri daha çok çalıştırılıp daha az nasıl ücret ödenir çabasına girilmektedir.'

'112 Acil Sağlık Hizmetlerinde de Sorunlar Var'

Açıklamada acil sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlara da değinildi:

'112 acil sağlık hizmetlerinde de tablo farklı değildir. Ambulanslar eski ve sık sık arızalanmaktadır. Personel sayısı yetersizdir. Birçok istasyon fiziki ve hijyen koşullarından yoksun şekilde hizmet vermeye çalışmaktadır.'

'İkinci ve Üçüncü Basamakta Tükenmişlik Artıyor'

Aytemir, sağlık sisteminin diğer basamaklarında da ciddi sorunlar bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

'İkinci basamak sağlık hizmetleri bitiş noktasındadır. Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşlarında uzman hekim ve sağlık personeli eksikliği yaşanmakta, hem sağlık hizmetine erişim zorlaşmakta hem de büyük hastanelerde yoğunluğu artırmaktadır. Ek ödeme ve teşviklerin azaltılması ise sağlık çalışanlarının emeğini değersizleştirmekte ve gelir kaybına yol açmaktadır.

Üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde ise öğretim görevlisi ve personel yetersizliği, tayin sorunları, eşit işe eşit ücretin sağlanamaması, artan iş yükü ve ağır çalışma koşulları sağlık çalışanlarında ciddi bir tükenmişlik yaratmaktadır.'

'Sağlıkta Şiddet Artıyor'

Aytemir, sağlık çalışanlarının şiddet ve güvencesizlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirtti:

'Tüm bu sorunlara rağmen Sağlık Bakanlığı güvencesiz ve sözleşmeli çalışma modellerinde ısrar etmektedir. Sağlıkta şiddet ise her geçen gün artmakta; liyakatsiz yöneticilerin baskı ve mobbingleri devam etmektedir.

Sağlık çalışanları yoksulluk sınırının altında ücret almakta; ek ödemeler ve nöbet ücretleri hak edilen düzeyde verilmemektedir. Sağlık emekçilerini yok sayan, emeğini değersizleştiren bu düzen siyasi iktidarın eseridir.'

'SUSMUYORUZ, KORKMUYORUZ'

Aytemir açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

'Genel Sağlık-İş olarak buradan siyasi iktidara sesleniyoruz: Sağlıkta şiddeti körükleyen nefret dilini bırakıp sussunlar!

Genel Sağlık-İş olarak haklarımız için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz, korksunlar!

Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak insan onuruna yaraşır yaşam ve çalışma koşullarında nitelikli sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz, bunu sağlayamıyorlarsa gitsinler!

Çünkü biz susmuyoruz! Korkmuyoruz! Hiçbir yere gitmiyoruz! Yaşasın 14 Mart'ın Yaratanların Ruhu! Yaşasın Genel Sağlık-İş!'

Kaynak : PERRE

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ