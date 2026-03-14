14 Mart 2026 Cumartesi itibarıyla altın piyasasında gram altın 7 bin 100 TL seviyelerinde işlem görüyor. Altın fiyatları hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Altın Fiyatları (14 Mart Cumartesi 2026)

Gram Altın

Alış: 7.137,43 TL

Satış: 7.138,56 TL

Çeyrek Altın

Alış: 11.685,77 TL

Satış: 11.961,32 TL

Yarım Altın

Alış: 23.298,51 TL

Satış: 23.922,65 TL

Tam Altın

Alış: 46.947,00 TL

Satış: 47.573,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 48.344,00 TL

Satış: 49.072,00 TL

Ons Altın

Alış: 5.018,46 USD

Satış: 5.019,25 USD

Altın fiyatları, hem ulusal hem uluslararası piyasalardaki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı, dolar kurundaki hareketler ve uluslararası ons altın fiyatına bağlı olarak dalgalı bir seyir izliyor. Kapalıçarşı ile kuyumcu satış fiyatları arasında ise küçük farklılıklar bulunabiliyor.

Cumartesi günü itibarıyla altın piyasası sakin bir görünüm sergilerken, yatırımcılar fiyatların kısa vadede dalgalı seyrini takip ediyor.

Kaynak : PERRE

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN