Kahta 02 Spor Kulübü, iş insanı Mustafa Güzel ve Hasan Kıraç'ın kulübe verdiği destekleri kamuoyuyla paylaştı. Kulüp yönetimi, özellikle Kahramanmaraş deplasmanı için gerekli tüm finansal yükümlülüklerin iş insanları tarafından üstlenildiğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 'Değerli iş insanlarımız AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı ve BH Tekstil Yöneticisi Sayın Mustafa Güzel ve BH Tekstil Yöneticisi Sayın Hasan Kıraç'a teşekkür ediyoruz. Spora ve sporcuya verdikleri bu kıymetli destek, şehrimizin gençlerine olan inançlarının en güzel göstergesidir' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE