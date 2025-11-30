Adıyaman'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı Okul Sporları kapsamında düzenlenen Gençler Judo İl Seçmeleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. İl genelindeki okullardan yoğun katılımın gerçekleştiği müsabakalarda genç judocular hem teknik hem de mücadele ruhuyla dikkat çekti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda 6 erkek ve 5 kız sporcu kendi kategorilerinde il birincisi olarak önemli bir başarı elde etti. Dereceye giren sporcular, 5-7 Aralık tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek Okul Sporları Gençler Grup Müsabakalarında Adıyaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Judo Antrenörü Arif Pektaş, sporcuların disiplinli çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, 'Adıyaman'dan 6 erkek ve 5 kız sporcumuzun il birincisi olarak Diyarbakır'daki grup müsabakasına katılmaya hak kazanması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Çocuklarımız aylardır yoğun bir tempo ile çalışıyor. Bu başarı, onların emeğinin ve kararlılığının bir sonucudur. Bölge şampiyonasında da aynı azimle mücadele edeceklerine inanıyorum. Tüm sporcularımı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Pektaş ayrıca judo sporunun gençlerin disiplin, özgüven ve karakter gelişiminde önemli rol oynadığını vurguladı ve aileler ile okul yönetimlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Adıyaman'daki seçmelerde dereceye giren genç judocular, bölge müsabakalarında hem bireysel hem de takım halinde başarı elde etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Diyarbakır'da alacakları sonuçlarla Türkiye finallerine gitmeyi hedefleyen sporcular, şehir genelinde sporla ilgilenen gençlere de ilham kaynağı oluyor.

5-7 Aralık tarihlerinde yapılacak müsabakalarda Adıyaman'ın genç judocularından yeni başarılar bekleniyor.

