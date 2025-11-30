Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Köklü Değişim Kahta Temsilciliği görkemli bir açılış töreniyle hizmete girdi. Program, Hafız Sıddık Dayan'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı ve katılımcılara manevi bir atmosfer sundu.

Temsilcilik adına açılış konuşmasını yapan Selim Alan, derneğin hedeflerini, Kahta'daki çalışmalarını ve toplumun farklı kesimlerine ulaşma misyonunu anlattı. Katılımcılar, temsilciliğin ilçede üstleneceği rolün önemine dikkat çekti.

Etkinlikte özel konuk İlahiyatçı Yazar Abdullah İmamoğlu, 'Sahipsizliğimizin Gölgesinde İslam Coğrafyamız' başlıklı sunumunda İslam dünyasının güncel sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaştı. Sunum, gençler ve akademisyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Program boyunca Kahta'daki sivil toplum temsilcileri, yerel yöneticiler ve vatandaşlar, Köklü Değişim'in bölge için taşıdığı vizyon ve misyon hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Açılış, toplumsal dayanışma ve ortak gelecek hedeflerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

