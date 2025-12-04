Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği, 'Kalpten Kalbe Dayanışma Günü' projesi kapsamında Özel Yuvamız Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek özel bireylerle buluştu. Dernek üyeleri, bu tür etkinliklerin özel bireylerin sosyal hayata katılımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, özel çocuklara tek tek hediyelerini takdim etti.

Etkinlikte özel bireyler şarkılar söyleyerek gönüllerince eğlendi. Dernek üyeleri de eğlenceye eşlik ederken özel bireyler için pasta kesildi.

'Bu Güzel Anları Hep Birlikte Paylaştık'

Programda konuşan Adıyaman İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Bayram Doğru, ziyaretin toplumsal duyarlılığı güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, 'Bugün burada derneğimizin sosyal sorumluluk projesi adı altında özel bireylerimizle, yaşlılarımızla, değerli büyüklerimizle ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bizi yalnız bırakmayan ve gönül birlikteliği sağlayan bütün arkadaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Hem mutluyuz hem hüzünlüyüz, hayatın her zaman dört dörtlük olmadığını ve yarınlarımızın garantisinin bulunmadığını bir kez daha gördük' dedi.

'Topluma Fayda Sağlamak En Büyük Önceliğimiz'

Ziyarette emeği geçenlere teşekkür eden Doğru, 'Bu özel ve güzel anları birlikte paylaştık. Üyelerimize, bakımevi sahibi Ali Bey ve eşine teşekkür ediyoruz. Derneğimizin sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Kalpten Kalbe İyilik' adıyla bu etkinliği düzenledik. Adıyaman İnşaat Müteahhitleri olarak sadece iş üretmek değil, topluma faydalı olmak ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olmak istiyoruz. Hem bireyler için hem de Allah rızası için elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Ziyaret, dernek üyelerinin özel bireylerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

