'Bu çalışmalar bölgeyi yaşanmaz hale getiriyor'

Hinot Köyü/Mahallesi'ndeki ortak meralarda ve su kaynaklarının bulunduğu alanda yeniden taş ocağı açılmak istenmesine tepki gösteren Aziz Çelik, çalışmaların daha önce de köylülerin girişimleriyle durdurulduğunu hatırlattı.

Aziz Çelik açıklamasında şunları söyledi:

'Adıyaman bölgesinde ihtiyaçtan çok daha fazla taş ocağı açıldı. Depremi bahane ederek doğamızı katleden bu ocaklar bulundukları bölgeleri yaşanmaz hale getirdi. Sağlığı tehdit eden kirli toz bulutları kanserojen madde taşıyor. Mera alanları kirleniyor, hayvancılık yapılamaz hale geliyor. Biz yıllardır bu tozun, bu sesin, bu kirliliğin içinde yaşıyoruz ve artık yeter diyoruz.'

'Yaklaşık 10 köyün ortak yaşam alanı tehdit altında'

Çelik, açılmak istenen yeni taş ocağının etkisinin yalnızca Kömür Beldesi ile sınırlı olmadığını belirterek bölgenin geniş bir yaşam alanını kapsadığını vurguladı.

'Açılmak istenen taş ocağı yaklaşık 10 köyün ortak merası olan ormanlık bölgeye kurulmak isteniyor. Bu alan, dört göletin su kaynağını barındırıyor. Ayrıca nesli tükenmekte olan hayvanların yaşadığı özel bir bölge. Böyle bir alanda taş ocağı açılması hem ekolojik olarak hem ekonomik olarak bölgeye büyük zarar verir.'

'Deprem konutlarına yakın bölgede taş ocağı istemiyoruz'

Kömür ve çevresinin deprem sonrası yoğun yapılaşma yaşadığını hatırlatan Çelik, yerleşim alanlarına bu denli yakın bir bölgede taş ocağı açılmasının üçüncü bir risk oluşturduğunu ifade etti.

'Tarım arazilerine, yerleşim yerlerine, deprem konutlarına bu kadar yakın bir yerde taş ocağı açmak akıl dışıdır. Biz depremde yıkıldık, tozdan dumandan nefes alamadık. Şimdi yine benzer bir toz bulutu için kimse bizi kaderine terk edemez.'

'Toprağımıza, suyumuza zarar verecek hiçbir projeye izin vermeyeceğiz'

Aziz Çelik, bölge halkının kararlılığını vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

'Daha önce de bu çalışmayı durdurduk, yine durdurduk. Gerekirse bir daha durduracağız. Biz burada yaşıyoruz. Bu toprak bizim ekmek teknemiz, geleceğimizdir. Bizim rızamız olmadan kimse taş ocağı açamaz. Toprağımıza, suyumuza, yaşam alanlarımıza zarar verecek hiçbir projeye izin vermeyeceğiz.'

