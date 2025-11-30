AnkarAK Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan, Ankara'daki bir yetimhanede kalan yaklaşık yüz kimsesiz çocukla bir araya gelerek anlamlı bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirdi. Valide Sultan Thermal Otel'in ev sahipliğinde düzenlenen programda çocuklarla duygusal ve renkli anlar yaşandı.

Ziyaret sırasında Aydoğan, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Etkinlik boyunca çocuklarla birebir ilgilenen Aydoğan, onların duygu ve düşüncelerini dinleyerek isteklerini not aldı. Çocukların sıcak ilgisi salonda duygusal bir atmosfer oluştururken Aydoğan'ın samimi yaklaşımı dikkat çekti.

Program kapsamında çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla çeşitli aktiviteler düzenlendi. Etkinlik sonrası açıklamada bulunan Aydoğan, 'Bu çocukların yüzündeki bir tebessüm bizim için dünyalara bedel. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek hepimizin sorumluluğu. Burada gördüğümüz sevgi ve samimiyet, yaptığımız çalışmanın ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

Valide Sultan Thermal Otel'de gerçekleşen programa kurum temsilcileri, gönüllüler ve vatandaşlar da katıldı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona ererken, Aydoğan'ın ziyareti katılımcılar tarafından büyük takdir topladı. Benzer sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceği mesajı verildi. Yetimhanedeki çocuklarla gerçekleştirilen bu ziyaret, onların toplumsal hayatta daha görünür olmasına katkı sağlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak : PERRE