Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Adıyaman'ın il oluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Önat, 1 Aralık'ın şehrin tarihine, kültürüne ve kimliğine vurulmuş önemli bir mühür olduğunu belirterek, Adıyaman'ı medeniyetlerin beşiği ve emeğin yoğrulduğu bir şehir olarak nitelendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Önce ülkem ve milletim' anlayışına dikkat çeken Başkan Önat, MHP teşkilatlarının Adıyaman'ın yeniden imarı, gelişimi ve huzuru için kararlılıkla çalıştığını ifade etti.

Başkan Önat, şehrin il olmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen tüm büyükleri minnetle andığını belirterek, sosyal, kültürel ve siyasal kalkınmaya katkı sunmuş, bugün aramızda olmayan değerli isimlere Allah'tan rahmet diledi.

Mesajının sonunda birlik ve dayanışma vurgusu yapan Başkan Önat, 'Adıyaman'ımızın il oluşunun yıl dönümünü kutluyor; bu şehre hizmet eden, emek veren, alın teri döken herkese şükranlarımı sunuyorum. Birlik içinde daha güçlü bir Adıyaman'ı hep birlikte inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

