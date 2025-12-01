Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, paylaşımında, Türkiye ekonomisinin 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,7 oranında büyüdüğünü, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış zincirlenmiş hacim endeksine göre ise çeyreklik bazda yüzde 1,1 artış kaydedildiğini belirtti. Yılmaz, ekonominin son üç çeyrektir pozitif eğilimini sürdürdüğünü ve küresel ile bölgesel olumsuz koşullara rağmen dayanıklılığını ortaya koyduğunu ifade etti.

GSYH'nin dolar bazında yıllıklandırılmış olarak 1,538 trilyon dolara ulaştığını aktaran Yılmaz, kişi başı milli gelirin yaklaşık 17 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Büyümenin sektörel dağılımına değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, inşaat sektörünün yüzde 13,9, makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 11,3 oranında arttığını, sanayi sektörünün yüzde 6,5, inşaat dahil hizmetler sektörünün yüzde 4,6 oranında büyüdüğünü açıkladı. Tarım sektöründe ise bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık etkisiyle yüzde 12,7 negatif büyüme kaydedildi.

Yılmaz, toplam tüketimin yüzde 4,2, sabit sermaye yatırımlarının ise yüzde 11,7 oranında arttığını ifade ederek, kamu tüketimindeki artışın yüzde 0,8 ile sınırlı kaldığını kaydetti. Net mal ve hizmet ihracatının ise büyümeyi sınırlı düzeyde aşağı yönlü etkilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Bu veriler, ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır' dedi. Yılmaz ayrıca, ihracatı artırma politikalarının kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini vurguladı.

Yılın ilk dokuz ayında GSYH'nin yüzde 3,7 oranında büyüdüğünü, yurt içi talebin büyümeye katkısının 4,8 puan olduğunu belirten Yılmaz, yılın son çeyreğinde dışsal koşulların talep üzerindeki etkisinin azalmasıyla büyüme kompozisyonunda dengeli seyir beklendiğini aktardı.

Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: 'Uyguladığımız makroekonomik istikrar ve yapısal dönüşüm adımları birçok testten başarıyla geçmekte olup, Orta Vadeli Programda ortaya koyduğumuz hedefler ile ekonomimizin dayanıklılığını daha da artıracağımıza inanıyoruz.'

