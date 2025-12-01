Adıyaman Valiliği, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama programı düzenleyecek. Program, 7 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00'da Beşpınar Mesire Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerlerinin ön plana çıkarılacağı ve kentte birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirileceği belirtildi.

Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Kültürel dokusu, misafirperverliği ve köklü gelenekleriyle öne çıkan güzel şehrimiz Adıyaman'ın il oluşunun 71. yılı için hazırladığımız şenliğimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE