Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Maraş Çöreği'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ın Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinin uluslararası alanda tanınmaya devam ettiğini belirterek, 'Maraş Çöreği, Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra AB tarafından tescillenen bir başka Kahramanmaraş lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 44'e yükseldi' ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da konuya ilişkin sosyal medya paylaşımında, 'Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş Çöreği, AB'de tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Emeği geçen tüm paydaşlara tebriklerimi iletiyorum. Yerel kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya, değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz' değerlendirmesinde bulundu.

Maraş Çöreği, taş fırında pişirilen kendine özgü yapımı ve geleneksel üretim yöntemiyle öne çıkıyor. Yüzyıllardır ramazan sofralarının da vazgeçilmez lezzeti olarak bilinen Maraş Çöreği, hem yerel kültürün hem de gastronomi mirasının önemli bir temsilcisi olarak dikkat çek

