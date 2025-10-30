Ziraat Odası Başkanı Özkan'dan sert tepki: 'Su bize, biz suya bakıyoruz'

'Yağışlar eksik, risk büyüyor'

Mevsim normallerinin altında seyreden yağışların bölgeyi olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Özkan, kuraklık riskinin her geçen gün arttığını söyledi:

'Yağışlar eksik. Geçmişten gelen yağış açığımız da var. Çok şiddetli bir kış geçirmediğimiz, kar yağışları yeterli olmadığı sürece bu eksiklik önümüzdeki sezonda da devam edecek. Dolayısıyla daha büyük bir risk bizi bekliyor.'

Özkan, 2025 yılı itibarıyla Türkiye genelinde kuraklığın tarımsal üretimi ciddi şekilde etkilediğini belirterek, önümüzdeki aylarda yağışların yetersiz kalması halinde üretimde büyük kayıplar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

'Atatürk Barajı'ndan su Urfa'ya, Mardin'e akıyor; Adıyaman hâlâ bekliyor'

Başkan Özkan, Atatürk Barajı'nın Adıyaman toprakları üzerinde olmasına rağmen ilin bu sudan hem tarımsal sulamada hem de içme suyu temininde yararlanamadığını belirterek tepki gösterdi:

'Yanı başımızda Türkiye'nin en büyük barajlarından biri var. Ama ne tarımda ne içme suyunda bu kaynaktan faydalanabiliyoruz. 'Su bize, biz suya bakıyoruz' sözü artık Adıyaman çiftçisinin feryadıdır. Yıllardır Atatürk Barajı'nın sularını çevre iller kullanıyor. Bu su, bizim topraklarımızdan doğup gidiyor. Adıyaman'a ne zaman kazandırılacağını merak ediyoruz.'

'Kasım yağışları gelmezse üretim tehlikede'

Yağışsız geçen ekim ayının üreticiyi zor durumda bıraktığını belirten Özkan, birçok çiftçinin henüz tarlasını süremediğini söyledi:

'Ekim ayını bitirmek üzereyiz ama beklediğimiz yağışlar hâlâ gelmedi. Henüz çok geç kalmış sayılmayız, ancak kasım ayında ciddi yağışlar almazsak yine kuraklık sıkıntısı yaşayacağız. Aralık ayına kadar tohumun toprakla buluşması gerekiyor. Yağış yok, kuraklık var. Atatürk Barajı'nın suyu Adıyaman'a akmadığı sürece bu sıkıntılar her yıl devam edecektir.'

'Tedbir alınmazsa tarım çökebilir'

Özkan, yetkililere çağrıda bulunarak Adıyaman'ın tarımsal sulama altyapısının acilen güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı:

'Atatürk Barajı suyu Adıyaman'a kazandırılmadıkça bu verimli topraklar her yıl biraz daha kuruyacak. Yetkililerin bir an önce somut adımlar atması şart. Aksi takdirde sadece bir ürün yılı değil, tarımın geleceği de risk altına girecek.'

Adıyaman Ziraat Odası, bölgedeki üreticilerin suya erişimi, kuraklık riski ve tarımsal destekler konusundaki taleplerini önümüzdeki günlerde Ankara'ya da iletmeye hazırlanıyor.

Kaynak : PERRE