Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından Ramada Otel'de düzenlenen resepsiyonda konuşan Kızılelma Derneği Genel Başkanı İbrahim Halil Gönder, Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Başkan Gönder açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü münasebitiyle Valiliğimizin düzenlemiş olduğu kutlama törenindeyiz. Nice yüzyıllar diliyorum. Türklük gurur ve şuuruyla, İslam ahlak ve faziletiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar olmasını, ay yıldızlı al bayrağının dalgalanmasını, ezanın susmamasını temenni ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşamız başta olmak üzere, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de Allah şifalar versin.'

Kaynak : PERRE