Adıyaman Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında Ramada Otel'de düzenlenen resepsiyonda konuşan İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve NTV Haber Muhabiri Ferit Binzet, Cumhuriyet'in 102'nci yılını Adıyaman'da büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutladıklarını ifade etti.

Binzet, 'Cumhuriyet, bizim için çok önemli, çok kıymetli ve ona hep birlikte sahip çıkıyoruz, çünkü ülkemiz küllerinden doğan büyük bir ülke ve büyük bir medeniyet' dedi.

Binzet, konuşmasında ayrıca Balıkesir'de yaşanan deprem nedeniyle buruk bir gün yaşadıklarını belirterek, 'Balıkesir'de yaşadığımız depremde kaybolduğumuz canlarımız oldu. Biz asrın en büyük felaketini yaşamış olan Adıyaman'da bu acıların ne demek olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bütün bunlara rağmen Cumhuriyet'in bu coşkusuyla yaralarımızı sarmaya ve bu güzellikleri yaşamaya gayret ediyoruz. Nice, keyifli, güzel yıllar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE